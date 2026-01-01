Прикордонник з Волині переміг «нейтрального атлета» і завоював «золото» чемпіонату Європи

Військовослужбовець Волинського прикордонного загону сержантзайняв перше місце на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу.Змагання відбуваються у грецькому Іракліоні. Про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.Охоронець кордону, який служить інструктором з фізичної культури та спорту, брав участь у змаганнях в складі національної збірної України.На цей спортивний захід з’їхалось понад 400 учасників із 30 країн європейського континенту. Наш спортсмен на турнірі провів загалом чотири сутички. На шляху до чемпіонського титулу Богдан переміг суперника з Італії, так званого «нейтрального атлета» та представника Швеції. У фіналі він зустрівся із ще одним італійцем, якого у підсумку переміг та здобув титул чемпіона Європи.Після тріумфу Богдан Мочульський висловив вдячність кожному, хто дає йому можливість представляти Україну на міжнародній арені та підіймати наш державний прапор. Чемпіон також подякував побратимам за підтримку та командуванню за довіру.