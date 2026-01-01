На Волині за держзраду судили колишнього прикордонника





Як встановив суд, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, чоловік добровільно пішов на співпрацю зі спецслужбами РФ. Він передавав окупантам персональні дані українських прикордонників, інформацію про місця їхньої дислокації та структуру підрозділів.



Крім того, обвинувачений займався вербуванням: переконував українських військових перейти на бік ворога, обіцяючи грошову винагороду та «допомогу» з поверненням на окуповані території. Вину чоловіка підтвердили записи телефонних розмов, переписки у месенджерах та свідчення очевидців.



Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки засуджений переховується на підконтрольних РФ територіях, розгляд справи відбувався заочно.



Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Також чоловіка позбавили військового звання «старший сержант».

Як встановив суд, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, чоловік добровільно пішов на співпрацю зі спецслужбами РФ. Він передавав окупантам персональні дані українських прикордонників, інформацію про місця їхньої дислокації та структуру підрозділів.Крім того, обвинувачений займався вербуванням: переконував українських військових перейти на бік ворога, обіцяючи грошову винагороду та «допомогу» з поверненням на окуповані території. Вину чоловіка підтвердили записи телефонних розмов, переписки у месенджерах та свідчення очевидців.Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки засуджений переховується на підконтрольних РФ територіях, розгляд справи відбувався заочно.Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Також чоловіка позбавили військового звання «старший сержант».

