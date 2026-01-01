На Волині за держзраду судили колишнього прикордонника

На Волині визнали винним колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби України у державній зраді. Його засудили до 15 років.

Про це повідомляє ВСН, посилаючись на вирок Луцького міськрайонного суду від 12 березня.

Як встановив суд, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, чоловік добровільно пішов на співпрацю зі спецслужбами РФ. Він передавав окупантам персональні дані українських прикордонників, інформацію про місця їхньої дислокації та структуру підрозділів.

Крім того, обвинувачений займався вербуванням: переконував українських військових перейти на бік ворога, обіцяючи грошову винагороду та «допомогу» з поверненням на окуповані території. Вину чоловіка підтвердили записи телефонних розмов, переписки у месенджерах та свідчення очевидців.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки засуджений переховується на підконтрольних РФ територіях, розгляд справи відбувався заочно.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Також чоловіка позбавили військового звання «старший сержант».

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сьогодні, 05:28
Суд в Польщі дозволив видати Україні російського археолога, який проводив розкопки в Криму
Сьогодні, 03:41
На Волині допомогли дитині, яка не вийшла вчасно з автобуса і заблукала
Сьогодні, 01:15
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Львові БПЛА атакував будівлю СБУ
18 березня, 23:49
