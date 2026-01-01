На Волині допомогли дитині, яка не вийшла вчасно з автобуса і заблукала

На Волині допомогли дитині, яка не вийшла вчасно з автобуса і заблукала
Волинські патрульні допомогли дитині, яка заблукала в місті, повернутися додому.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

17 березня в місті Ковель патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян: вони помітили розгублену дівчинку, яка плакала та намагалася зупинити автомобілі.

Патрульні з’ясували, що дитина самостійно приїхала до міста рейсовим автобусом і не змогла вчасно вийти на своїй зупинці.

Дівчинка розгубилася й не наважилася звернутися до водія, щоб повідомити про необхідність зупинки, тож опинилася в незнайомому місці.

Інспектори оперативно відреагували: доставили дитину до підрозділу поліції, встановили її дані та повідомили батьків про місце перебування.

Невдовзі дитину передали рідним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, патрульна поліція, допомога, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8