На Волині допомогли дитині, яка не вийшла вчасно з автобуса і заблукала
Сьогодні, 01:15
Волинські патрульні допомогли дитині, яка заблукала в місті, повернутися додому.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
17 березня в місті Ковель патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян: вони помітили розгублену дівчинку, яка плакала та намагалася зупинити автомобілі.
Патрульні з’ясували, що дитина самостійно приїхала до міста рейсовим автобусом і не змогла вчасно вийти на своїй зупинці.
Дівчинка розгубилася й не наважилася звернутися до водія, щоб повідомити про необхідність зупинки, тож опинилася в незнайомому місці.
Інспектори оперативно відреагували: доставили дитину до підрозділу поліції, встановили її дані та повідомили батьків про місце перебування.
Невдовзі дитину передали рідним.
