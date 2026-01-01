На Волині допомогли дитині, яка не вийшла вчасно з автобуса і заблукала

Волинські патрульні допомогли дитині, яка заблукала в місті, повернутися додому.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.17 березня в місті Ковель патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян: вони помітили розгублену дівчинку, яка плакала та намагалася зупинити автомобілі.Патрульні з’ясували, що дитина самостійно приїхала до міста рейсовим автобусом і не змогла вчасно вийти на своїй зупинці.Дівчинка розгубилася й не наважилася звернутися до водія, щоб повідомити про необхідність зупинки, тож опинилася в незнайомому місці.Інспектори оперативно відреагували: доставили дитину до підрозділу поліції, встановили її дані та повідомили батьків про місце перебування.Невдовзі дитину передали рідним.