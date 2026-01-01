У Львові БПЛА атакував будівлю СБУ





Попередньо, без постраждалих, - про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.



"На місці влучання працюють всі профільні служби. Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування", - йдеться у дописі.



Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Містян просять у жодному разі не підходити, якщо натраплять на таку знахідку – може здетонувати. Одразу викликати поліцію та ДСНС.

Під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів.Попередньо, без постраждалих, - про це повідомив очільник Львівської ОВА"На місці влучання працюють всі профільні служби. Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування", - йдеться у дописі.Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Містян просять у жодному разі не підходити, якщо натраплять на таку знахідку – може здетонувати. Одразу викликати поліцію та ДСНС.

