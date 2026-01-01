У Львові БПЛА атакував будівлю СБУ
18 березня, 23:49
Під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів.
Попередньо, без постраждалих, - про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"На місці влучання працюють всі профільні служби. Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування", - йдеться у дописі.
Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Містян просять у жодному разі не підходити, якщо натраплять на таку знахідку – може здетонувати. Одразу викликати поліцію та ДСНС.
