У Львові БПЛА атакував будівлю СБУ

У Львові БПЛА атакував будівлю СБУ
Під час повітряної тривоги ворожий безпілотник атакував Львів.

Попередньо, без постраждалих, - про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"На місці влучання працюють всі профільні служби. Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування", - йдеться у дописі.

Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Містян просять у жодному разі не підходити, якщо натраплять на таку знахідку – може здетонувати. Одразу викликати поліцію та ДСНС.

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Львові БПЛА атакував будівлю СБУ
18 березня, 23:49
Через атаки «шахедів» без світла залишилися 30 тисяч жителів Волині
18 березня, 23:19
Після атаки на енергооб'єкт на Волині розгортають пункти незламності. АДРЕСИ
18 березня, 22:27
Коли і де на Волині відключатимуть світло 19 березня
18 березня, 21:58
