Після атаки на енергооб'єкт на Волині розгортають пункти незламності. АДРЕСИ

На території Нововолинської громади після російської атаки на енргооб'єкт, розгортають пункти незламності.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.Наразі йдеться про розгортання чотирьох Пунктів незламності: трьох у місті Нововолинськ та одного у селищі Благодатне."Кому потрібно зарядити телефони, приходьте", - написав міський голова.В Нововолинську пункти незламності діятимуть у НЦ ДЮТ на проспекті Перемоги, 5-А, у Будинку спорту СОК ШАХТАР на вулиці Перемоги, 5 та в приміщенні ДСНС на вулиці Винниченка, 8.У селищі Благодатне пункт незламності діятиме у Будинку уультури, що на вулиці Миру, 11.Нагадаємо, увечері, 18 березня. Внаслідок атаки виникла пожежа.