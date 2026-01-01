Після атаки на енергооб'єкт на Волині розгортають пункти незламності. АДРЕСИ
Сьогодні, 22:27
На території Нововолинської громади після російської атаки на енргооб'єкт, розгортають пункти незламності.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Наразі йдеться про розгортання чотирьох Пунктів незламності: трьох у місті Нововолинськ та одного у селищі Благодатне.
"Кому потрібно зарядити телефони, приходьте", - написав міський голова.
В Нововолинську пункти незламності діятимуть у НЦ ДЮТ на проспекті Перемоги, 5-А, у Будинку спорту СОК ШАХТАР на вулиці Перемоги, 5 та в приміщенні ДСНС на вулиці Винниченка, 8.
У селищі Благодатне пункт незламності діятиме у Будинку уультури, що на вулиці Миру, 11.
Нагадаємо, увечері, 18 березня російські загарбники атакували енергетичний об'єкт на Волині. Внаслідок атаки виникла пожежа.
