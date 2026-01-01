«Тариф може бути ще вищим»: у Луцьку поки відклали підняття вартості проїзду в тролейбусі

Проєкт зняли з розгляду міськвиконкому у середу, 18 березня, пише misto.media.

Про це під час засідання повідомив директор департаменту економічної політики Борис Смаль.

З його слів, найближчим часом на енергетичному ринку очікують чергові зміни, і електроенергія може знову подорожчати, тож і пропонований тариф може бути ще вищим.

«Ми ще деякий час будемо спостерігати за ціною на ринку та після цього винесемо рішення на повторне голосування», — прокоментував Борис Смаль.

Нагадаємо, що ціну мали підвищити з 8 до 12 грн. Основною причиною стало подорожчання електроенергії.

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
