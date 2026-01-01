«Тариф може бути ще вищим»: у Луцьку поки відклали підняття вартості проїзду в тролейбусі
Сьогодні, 14:10
Проєкт зняли з розгляду міськвиконкому у середу, 18 березня, пише misto.media.
Про це під час засідання повідомив директор департаменту економічної політики Борис Смаль.
З його слів, найближчим часом на енергетичному ринку очікують чергові зміни, і електроенергія може знову подорожчати, тож і пропонований тариф може бути ще вищим.
«Ми ще деякий час будемо спостерігати за ціною на ринку та після цього винесемо рішення на повторне голосування», — прокоментував Борис Смаль.
Нагадаємо, що ціну мали підвищити з 8 до 12 грн. Основною причиною стало подорожчання електроенергії.
