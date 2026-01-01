Скільки коштують огірки та помідори на ринках Луцька. ВІДЕО





Найближчими тижнями споживачам варто готуватися до зростання цін на ранні овочі, розповів Олег Пендзин.



З його слів, це задлежить від кількох чинників. Зокрема, зросла ціна на електроенергію у непобутових споживачів, а саме в теплицях вирощують ранні овочі. Також вартість доставки — бензин, солярка також здорожчали. Найбільшу динаміку зростання ціни на овочі, каже Олег Пендзин, слід очікувати перед Великоднем.



Продавець Микола продає помідори по 200 гривень за кілограм, огірки — 180 гривень за кілограм, за пучечок петрушки просить — 15 гривень. Каже, що у будні покупців на ринках — мало, у вихідні — більше.



"Враховуючи, які зараз ціни на оплату праці фермерів, теплиці, бензин і так далі, то як можна очікувати низьку ціну? Із середньою зарплатою людина, мало ймовірно, що дозволить собі купити багато овочів і фруктів", — говорить покупчиня Єлизавета.



Огірки у лютому 2026 року в середньому вартували понад 201 гривня за кілограм, помідори майже 165 гривень, тоді як торік у лютому 126 гривень та 104 гривні відповідно, розповіла начальниця відділу реєстрації цін Ольга Луковська.

На луцьких ринках продають помідори, привезені із Туреччини, а огірки — вирощені у теплицях Закарпаття. Ціни різні.

