За місяць Україна відвоювала більше територій, ніж захопила Росія, - Зеленський

За минулий місяць українська армія змогла відвоювати більше територій, аніж захопила Росія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи 17 березня у парламенті Великобританії, пише LB.ua.

«За останні 30 днів ми відвоювали більше території, ніж Росія захопила», - сказав глава держави.

Він додав, що, зокрема, Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем України.

Напередодні Зеленський повідомив, що українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку росіяни планував на цей березень.

