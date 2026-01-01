Рідні півтора року жили надією: підтвердили загибель на Курщині Героя з Волині

Рожищенська громада на Волині – у скорботі. Міськрада сповістила про загибель на війні краянинаПро це йдеться у повідомленні муніципалітету у фейсбуці.«З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, військовослужбовця Збройних Сил України, солдата Валентина Олександровича Волошина (17.08.1981 р.н.) з села Носачевичі», - зазначили у міськраді.Валентин проходив військову службу на посаді водія у складі 21 окремої механізованої бригади. Із 30 жовтня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти.Майже півтора року рідні жили надією, однак, на жаль, вона не справдилася.Герой загинув 30 жовтня 2024 року під час участі у бойових діях поблизу населеного пункту Веселе Курської області.У зв’язку із загибеллю захисника на території Рожищенської громади оголошено триденну жалобу з 17 по 19 березня, а також у день поховання.На адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України.Скасовано всі розважальні заходи.Про дату та час прибуття траурного кортежу, прощання та поховання воїна буде повідомлено додатково.«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого захисника. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав своє життя за нашу свободу!» - йдеться у повідомленні.