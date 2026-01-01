На Волині п'яний мотоцикліст врізався у стовп

18 березня сталася аварія за участі мотоцикліста у Володимирському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Тут керманич мотоцикла, з с. Древині, 2009 року народження, не вибрав безпечної швидкості руху, з’їхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з електроопорою.Через це і він, і його пасажир, 2008 року народження, з с. Лугове, отримали травми та були доставлені в медзаклад. До того ж, керманич був нетверезим.За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч.1 ст. 286-1 КК України.Поліцейські вкотре наголошують: керування транспортними засобами у стані сп’яніння, перевищення швидкості та відсутність посвідчення водія й належного досвіду - це основні причини дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту, особливо серед неповнолітніх.Але є питання і дорослих, які купують мотоцикли неповнолітнім і дають дозвіл керувати ними. Тож не допускайте керування мотоциклами та скутерами дітьми без відповідних навичок і документів; контролюйте, де і як ваші діти проводять час; пояснюйте наслідки необережної поведінки на дорозі; не ігноруйте факти вживання алкоголю неповнолітніми; подавайте власний приклад культури поведінки на дорозі.Мотоцикл - це не розвага, а транспорт, який потребує відповідальності та дотримання правил безпеки.Поліція закликає водіїв бути уважними, не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, а батьків - не залишатися осторонь та вчасно реагувати на ризиковану поведінку дітей.