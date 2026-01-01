У Луцьку – пожежа на котельні
Сьогодні, 10:04
Учора, 18 березня, у Луцьку трапилася пожежа на котельні, розташованій на вулиці Івана Корсака.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Учора, 18 березня, о 18:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення з покрівлі котельні в Луцьку на вулиці Івана Корсака.
На місце оперативно прибули рятувальники, які подали на гасіння два водяних стволи. Пожежу ліквідовано о 18:41. Завдяки швидким та злагодженим діям вогнеборців вдалося недопустити перекидання вогню на сусідні приміщення.
Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Сплати податків на сотні тисяч: на Волині поліція попереджає про небезпечні схеми з ФОПами
Сьогодні, 10:45
Сирський та Мадяр допомогли СБУ зловити «крота» у ЗСУ
Сьогодні, 10:21
У Луцьку – пожежа на котельні
Сьогодні, 10:04
На Волині п'яний мотоцикліст врізався у стовп
Сьогодні, 10:00