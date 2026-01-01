У Луцьку – пожежа на котельні

трапилася пожежа на котельні, розташованій на вулиці Івана Корсака.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Учора, 18 березня, о 18:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення з покрівлі котельні в Луцьку на вулиці Івана Корсака.



На місце оперативно прибули рятувальники, які подали на гасіння два водяних стволи. Пожежу ліквідовано о 18:41. Завдяки швидким та злагодженим діям вогнеборців вдалося недопустити перекидання вогню на сусідні приміщення.



Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

