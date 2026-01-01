Сплати податків на сотні тисяч: на Волині поліція попереджає про небезпечні схеми з ФОПами
Сьогодні, 10:45
Правоохоронці застерігають громадян від участі у сумнівних схемах «легкого заробітку»: наслідки будуть непередбачуваними.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Як це працює: фігуранти пропонують відкрити ФОП та «дозволити провести кілька платежів» через власний рахунок. За це обіцяють швидку і легку винагороду.
Насправді ж такі, пропозиції можуть мати серйозні фінансові наслідки.
В одному з нещодавніх випадків через рахунок ФОПа за кілька днів було проведено значні суми коштів. Натомість, власник рахунку отримав невелику оплату, але згодом зіткнувся з обов’язком подання звітності та сплати податків на сотні тисяч гривень.
Поліцейські наголошують: незалежно від обставин, саме особа, на яку оформлений ФОП, несе повну відповідальність за всі фінансові операції.
Такі схеми часто використовуються для прикриття незаконної діяльності, а людей фактично залучають як підставних осіб.
"Закликаємо: не відкривати ФОП на прохання сторонніх осіб, навіть якщо це знайомі; не передавати доступ до банківських рахунків; не погоджуватися на фінансові операції, зміст яких є незрозумілим; пам’ятати, що «легкі гроші» можуть обернутися значними боргами та юридичною відповідальністю.
Якщо вам пропонують заробіток без реальної роботи, але з використанням ваших документів або рахунків - варто негайно відмовитися.
Будьте обачними та дбайте про власну фінансову безпеку", - наголошують у поліції.
