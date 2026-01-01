Сплати податків на сотні тисяч: на Волині поліція попереджає про небезпечні схеми з ФОПами
Правоохоронці застерігають громадян від участі у сумнівних схемах «легкого заробітку»: наслідки будуть непередбачуваними.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Як це працює: фігуранти пропонують відкрити ФОП та «дозволити провести кілька платежів» через власний рахунок. За це обіцяють швидку і легку винагороду.

Насправді ж такі, пропозиції можуть мати серйозні фінансові наслідки.

В одному з нещодавніх випадків через рахунок ФОПа за кілька днів було проведено значні суми коштів. Натомість, власник рахунку отримав невелику оплату, але згодом зіткнувся з обов’язком подання звітності та сплати податків на сотні тисяч гривень.

Поліцейські наголошують: незалежно від обставин, саме особа, на яку оформлений ФОП, несе повну відповідальність за всі фінансові операції.

Такі схеми часто використовуються для прикриття незаконної діяльності, а людей фактично залучають як підставних осіб.

"Закликаємо: не відкривати ФОП на прохання сторонніх осіб, навіть якщо це знайомі; не передавати доступ до банківських рахунків; не погоджуватися на фінансові операції, зміст яких є незрозумілим; пам’ятати, що «легкі гроші» можуть обернутися значними боргами та юридичною відповідальністю.

Якщо вам пропонують заробіток без реальної роботи, але з використанням ваших документів або рахунків - варто негайно відмовитися.

Будьте обачними та дбайте про власну фінансову безпеку", - наголошують у поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ФОП, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
