Сплати податків на сотні тисяч: на Волині поліція попереджає про небезпечні схеми з ФОПами

Правоохоронці застерігають громадян від участі у сумнівних схемах «легкого заробітку»: наслідки будуть непередбачуваними.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Як це працює: фігуранти пропонують відкрити ФОП та «дозволити провести кілька платежів» через власний рахунок. За це обіцяють швидку і легку винагороду.Насправді ж такі, пропозиції можуть мати серйозні фінансові наслідки.В одному з нещодавніх випадків через рахунок ФОПа за кілька днів було проведено значні суми коштів. Натомість, власник рахунку отримав невелику оплату, але згодом зіткнувся з обов’язком подання звітності та сплати податків на сотні тисяч гривень.Поліцейські наголошують: незалежно від обставин, саме особа, на яку оформлений ФОП, несе повну відповідальність за всі фінансові операції.Такі схеми часто використовуються для прикриття незаконної діяльності, а людей фактично залучають як підставних осіб."Закликаємо: не відкривати ФОП на прохання сторонніх осіб, навіть якщо це знайомі; не передавати доступ до банківських рахунків; не погоджуватися на фінансові операції, зміст яких є незрозумілим; пам’ятати, що «легкі гроші» можуть обернутися значними боргами та юридичною відповідальністю.Якщо вам пропонують заробіток без реальної роботи, але з використанням ваших документів або рахунків - варто негайно відмовитися.Будьте обачними та дбайте про власну фінансову безпеку", - наголошують у поліції.