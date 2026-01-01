Через «людський фактор» на Волині горіли 7 гектарів

Упродовж минулої доби рятувальники Волині ліквідували низку пожеж в екосистемах та на відкритих територіях.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Горіло у різних районах області — в полях, поблизу населених пунктів і навіть у містах. Загальна площа займань склала понад 7 га.

Найбільше випадків зафіксовано у Ковельському районі — поблизу сіл Пехи, Ружин, Мизове, Висоцьк та у місті Ковель. Також пожежі виникали у Луцькому районі — в Луцьку, селах Звиняче, Озерці та Рудня.

У Володимирському районі займання сталися в селі Мовники, між населеними пунктами Березовичі – Яковичі та поблизу села Конюхи. У Камінь-Каширському районі горіло біля села Судче.

Вогонь знищував суху траву, чагарники, сміття, а в окремих випадках — і торф. У селі Мовники внаслідок пожежі пошкоджено дерев’яну господарську споруду.



За один із випадків у селі Звиняче громадянку 1977 р.н. притягнуто до адміністративної відповідальності за випалювання сухої рослинності (ст. 77-1 КУпАП).

Основна причина цих пожеж — людський фактор: нехтування правилами пожежної безпеки та необережність у поводженні з вогнем.

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Останні новини
Є руйнування: у Львові розповіли про наслідки атаки на будівлю СБУ
Сьогодні, 11:43
Суддя у Харкові збила двох дітей на переході: що їй загрожує
Сьогодні, 11:24
Сьогодні, 11:03
Сплати податків на сотні тисяч: на Волині поліція попереджає про небезпечні схеми з ФОПами
Сьогодні, 10:45
Сирський та Мадяр допомогли СБУ зловити «крота» у ЗСУ
Сьогодні, 10:21
