Через «людський фактор» на Волині горіли 7 гектарів
Сьогодні, 11:03
Упродовж минулої доби рятувальники Волині ліквідували низку пожеж в екосистемах та на відкритих територіях.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Горіло у різних районах області — в полях, поблизу населених пунктів і навіть у містах. Загальна площа займань склала понад 7 га.
Найбільше випадків зафіксовано у Ковельському районі — поблизу сіл Пехи, Ружин, Мизове, Висоцьк та у місті Ковель. Також пожежі виникали у Луцькому районі — в Луцьку, селах Звиняче, Озерці та Рудня.
У Володимирському районі займання сталися в селі Мовники, між населеними пунктами Березовичі – Яковичі та поблизу села Конюхи. У Камінь-Каширському районі горіло біля села Судче.
Вогонь знищував суху траву, чагарники, сміття, а в окремих випадках — і торф. У селі Мовники внаслідок пожежі пошкоджено дерев’яну господарську споруду.
За один із випадків у селі Звиняче громадянку 1977 р.н. притягнуто до адміністративної відповідальності за випалювання сухої рослинності (ст. 77-1 КУпАП).
Основна причина цих пожеж — людський фактор: нехтування правилами пожежної безпеки та необережність у поводженні з вогнем.
