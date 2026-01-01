Через «людський фактор» на Волині горіли 7 гектарів

Упродовж минулої доби рятувальники Волині ліквідувалита на відкритих територіях.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Горіло у різних районах області — в полях, поблизу населених пунктів і навіть у містах. Загальна площа займань склала понад 7 га.Найбільше випадків зафіксовано у Ковельському районі — поблизу сіл Пехи, Ружин, Мизове, Висоцьк та у місті Ковель. Також пожежі виникали у Луцькому районі — в Луцьку, селах Звиняче, Озерці та Рудня.У Володимирському районі займання сталися в селі Мовники, між населеними пунктами Березовичі – Яковичі та поблизу села Конюхи. У Камінь-Каширському районі горіло біля села Судче.Вогонь знищував суху траву, чагарники, сміття, а в окремих випадках — і торф. У селі Мовники внаслідок пожежі пошкоджено дерев’яну господарську споруду.За один із випадків у селі Звиняче громадянку 1977 р.н. притягнуто до адміністративної відповідальності за випалювання сухої рослинності (ст. 77-1 КУпАП).Основна причина цих пожеж — людський фактор: нехтування правилами пожежної безпеки та необережність у поводженні з вогнем.