Є руйнування: у Львові розповіли про наслідки атаки на будівлю СБУ





Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, пише



Нагадаємо, близько 22:00 поблизу Львова кружляв російський безпілотник, а невдовзі в місті чули вибухи.



Козицький спершу підтвердив, що було влучання. Згодом він уточнив, що під ударом опинилося саме управління СБУ.



За уточненою інформацією станом на ранок 19 березня, протиповітряна оборона близько 22:15 збила над Львовом ворожий бойовий безпілотник. Його уламки впали на територію Головного Управління СБУ.



«Є руйнування, вибиті вікна. На щастя, минулося без жертв і постраждалих», — повідомив Козицький.



В СБУ повідомили, що нині на місці події проводяться невідкладні заходи, працює слідчо-оперативна група.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

На території Головного Управління СБУ у Львівській області зафіксували руйнування унаслідок російської атаки ввечері 18 березня.Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації, пише Громадське Нагадаємо, близько 22:00 поблизу Львова кружляв російський безпілотник, а невдовзі в місті чули вибухи.Козицький спершу підтвердив, що було влучання. Згодом він уточнив, що під ударом опинилося саме управління СБУ.За уточненою інформацією станом на ранок 19 березня, протиповітряна оборона близько 22:15 збила над Львовом ворожий бойовий безпілотник. Його уламки впали на територію Головного Управління СБУ.«Є руйнування, вибиті вікна. На щастя, минулося без жертв і постраждалих», — повідомив Козицький.В СБУ повідомили, що нині на місці події проводяться невідкладні заходи, працює слідчо-оперативна група.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

