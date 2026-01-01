Є руйнування: у Львові розповіли про наслідки атаки на будівлю СБУ

На території Головного Управління СБУ у Львівській області зафіксували руйнування унаслідок російської атаки ввечері 18 березня.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, пише Громадське.

Нагадаємо, близько 22:00 поблизу Львова кружляв російський безпілотник, а невдовзі в місті чули вибухи.

Козицький спершу підтвердив, що було влучання. Згодом він уточнив, що під ударом опинилося саме управління СБУ.

За уточненою інформацією станом на ранок 19 березня, протиповітряна оборона близько 22:15 збила над Львовом ворожий бойовий безпілотник. Його уламки впали на територію Головного Управління СБУ.

«Є руйнування, вибиті вікна. На щастя, минулося без жертв і постраждалих», — повідомив Козицький.

В СБУ повідомили, що нині на місці події проводяться невідкладні заходи, працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, СБУ, дрон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сьогодні, 12:50
Сьогодні, 12:26
Сьогодні, 11:43
Сьогодні, 11:24
Сьогодні, 11:03
Медіа
відео
1/8