Волинянин, який збив на смерть двох людей, ухилявся від покарання та був оголошений в розшук

Волинянин, який вчинив смертельну ДТП з двома загиблими, відбуватиме покарання за ґратами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Справедливим покаранням за загибель двох людей є лише реальне позбавлення волі – таку позицію майже 10 років відстоювали в судах всіх інстанцій прокурори Волинської обласної прокуратури, підтримуючи публічне обвинувачення в кримінальному провадженні щодо волинянина, який вчинив смертельну ДТП.Чоловіка було визнано винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб (ч.3 ст. 286 КК України).Уночі 27 квітня 2015 року водій, керуючи технічно справним автомобілем марки «Toyota Avensis» та рухаючись автодорогою сполученням «Доманово-Ковель», в селі Видраниця Ковельського району допустив зіткнення транспортного засобу зі скутером, що рухався в попутному напрямку.У результаті дорожньо-транспортної пригоди 23-річний водій скутера та його 26-річний пасажир загинули.У липні 2017 року вироком Ратнівського районного суду водія було засуджено до покарання у виді восьми років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.Суди апеляційної та касаційної інстанції залишили вирок без змін.При цьому винуватець ДТП ухилявся від відбування призначеного покарання та був оголошений в розшук.У вересні 2021 року за результатами ініційованого стороною захисту перегляду вироку за нововиявленими обставинами суд призначив водію покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк два роки та встановленням трирічного іспитового строку.Прокурори не погодилися із таким рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку.Погодившись із доводами прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок від 24 вересня 2021 року, відтак винуватець ДТП відбуватиме реальне покарання у місцях позбавлення волі строком 8 років, згідно вироку від липня 2017 року.