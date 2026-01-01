На Волині неповнолітній водій електроскутера збив пішохідку
Сьогодні, 13:39
У Володимирі 18 березня трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалою.
Зі слів очевидців, водій електроскутера збив жінку.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці встановили, що малолітній хлопець на електроскутері не впорався з керуванням і здійснив наїзд на жінку 1983 року народження. Пішохідка травмувалась.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 291
У пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» зазначили, що постраждала попередньо отримала закритий перелом лівої гомілки. Її доставили у медичний заклад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
