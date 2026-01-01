Відсутня напруга: у Луцьку зупинились тролейбуси біля «Там Таму»
Сьогодні, 14:23
Навпроти ТРЦ «Порт City» та супермаркету «Там Там» у Луцьку тимчасово не курсують тролейбуси. На ділянці відсутня напруга на контактній мережі.
Транспорт зупиняється поблизу торгового центру, далі рух неможливий.
Причину відсутності напруги на одній із центральних ділянок наразі з’ясовують, повідомив у коментарі misto.media головний інженер підприємства Володимир Бабич.
З його слів, комунальники працюють на місці вже понад годину, однак коли саме відновлять рух, поки невідомо.
Альтернативних маршрутів для тролейбусів на цій ділянці не передбачено, тож пасажирам доводиться самостійно шукати інший транспорт, додав інженер.
У Луцьку попрощались з воїном Дмитром Гуцаленком
Сьогодні, 14:47
На Волині неповнолітній водій електроскутера збив пішохідку
Сьогодні, 13:39
Мільйони «айфонів» в Україні - під загрозою: зловмисники могли зламати сервер уряду , - ЗМІ
Сьогодні, 13:05
Волинянин, який збив на смерть двох людей, ухилявся від покарання та був оголошений в розшук
Сьогодні, 12:50