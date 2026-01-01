Відсутня напруга: у Луцьку зупинились тролейбуси біля «Там Таму»





Транспорт зупиняється поблизу торгового центру, далі рух неможливий.



Причину відсутності напруги на одній із центральних ділянок наразі з’ясовують, повідомив у коментарі Володимир Бабич.



З його слів, комунальники працюють на місці вже понад годину, однак коли саме відновлять рух, поки невідомо.



Альтернативних маршрутів для тролейбусів на цій ділянці не передбачено, тож пасажирам доводиться самостійно шукати інший транспорт, додав інженер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

