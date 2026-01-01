У Луцьку попрощались з воїном Дмитром Гуцаленком





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Воїн загинув 10 березня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Любицьке Запорізької області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Сьогодні,19 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з полеглим на війні військовослужбовцем Гуцаленком Дмитром Володимировичем (14.12.1980 року народження).

