У Луцьку попрощались з воїном Дмитром Гуцаленком
Сьогодні, 14:47
Сьогодні,19 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з полеглим на війні військовослужбовцем Гуцаленком Дмитром Володимировичем (14.12.1980 року народження).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Воїн загинув 10 березня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Любицьке Запорізької області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
