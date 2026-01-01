У Дніпрі курсант сфотографувався на фоні тіла загиблої 14-річної дівчинки: йде службова перевірка





Про це повідомили у соцмережах вишу, пише



«Під час проведення розслідування вже встановлено причетних до інциденту», — йдеться у повідомленні ДДУВС.



Раніше у місцевих Telegram-каналах ширилася інформація, що курсант університету МВС у Дніпрі зробив фото на фоні тіла загиблої дівчинки, до пошуку якої був долучений.



Ймовірно, йдеться про 14-річну Анастасію Ситнікову, яка 17 лютого зникла у Соборному районі Дніпра. Вже 20 лютого правоохоронці повідомили про те, що дівчину знайшли мертвою.



«Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей. Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця <…> Університет висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої», — ідеться у повідомленні.

