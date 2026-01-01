У Дніпрі курсант сфотографувався на фоні тіла загиблої 14-річної дівчинки: йде службова перевірка

У Дніпрі курсант сфотографувався на фоні тіла загиблої 14-річної дівчинки: йде службова перевірка
У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ (ДДУВС) розпочали розслідування справи щодо курсанта, який сфотографувався на фоні тіла 14-річної дівчинки під час пошукових робіт.

Про це повідомили у соцмережах вишу, пише Громадське.

«Під час проведення розслідування вже встановлено причетних до інциденту», — йдеться у повідомленні ДДУВС.

Раніше у місцевих Telegram-каналах ширилася інформація, що курсант університету МВС у Дніпрі зробив фото на фоні тіла загиблої дівчинки, до пошуку якої був долучений.

Ймовірно, йдеться про 14-річну Анастасію Ситнікову, яка 17 лютого зникла у Соборному районі Дніпра. Вже 20 лютого правоохоронці повідомили про те, що дівчину знайшли мертвою.

«Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей. Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця <…> Університет висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої», — ідеться у повідомленні.

Вибір редактора
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мільйони «айфонів» в Україні - під загрозою: зловмисники могли зламати сервер уряду , - ЗМІ
Сьогодні, 13:05
Волинянин, який збив на смерть двох людей, ухилявся від покарання та був оголошений в розшук
Сьогодні, 12:50
У Дніпрі курсант сфотографувався на фоні тіла загиблої 14-річної дівчинки: йде службова перевірка
Сьогодні, 12:26
Є руйнування: у Львові розповіли про наслідки атаки на будівлю СБУ
Сьогодні, 11:43
Суддя у Харкові збила двох дітей на переході: що їй загрожує
Сьогодні, 11:24
Медіа
відео
1/8