У Дніпрі курсант сфотографувався на фоні тіла загиблої 14-річної дівчинки: йде службова перевірка
Сьогодні, 12:26
У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ (ДДУВС) розпочали розслідування справи щодо курсанта, який сфотографувався на фоні тіла 14-річної дівчинки під час пошукових робіт.
Про це повідомили у соцмережах вишу, пише Громадське.
«Під час проведення розслідування вже встановлено причетних до інциденту», — йдеться у повідомленні ДДУВС.
Раніше у місцевих Telegram-каналах ширилася інформація, що курсант університету МВС у Дніпрі зробив фото на фоні тіла загиблої дівчинки, до пошуку якої був долучений.
Ймовірно, йдеться про 14-річну Анастасію Ситнікову, яка 17 лютого зникла у Соборному районі Дніпра. Вже 20 лютого правоохоронці повідомили про те, що дівчину знайшли мертвою.
«Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей. Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця <…> Університет висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої», — ідеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
