Через пожежу сухостою у Луцькому районі мало не спалахнули хати
Сьогодні, 11:02
Через пожежу сухої трави у Луцькому районі вогонь упритул підібрався до житлових будинків у селі Новокотів.
Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Суха трава, очерет і гілля спалахнули вдень учора, 16 березня, посеред села Новокотів Підгайцівської громади Луцького району. Вогонь швидко поширився на площі понад гектар і рушив просто до людських обійсть.
Щоб відбити полум'я від будівель, рятувальники подали воду зі ствола, а по периметру займання працювали підручними засобами.
Пожежу ліквідували менш як за пів години. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем громадян. І як це часто буває з такими пожежами, хтось, можливо, вже давно пішов геть, а рятувальникам довелося стримувати вогонь, що мало не зайшов людям у двір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Суха трава, очерет і гілля спалахнули вдень учора, 16 березня, посеред села Новокотів Підгайцівської громади Луцького району. Вогонь швидко поширився на площі понад гектар і рушив просто до людських обійсть.
Щоб відбити полум'я від будівель, рятувальники подали воду зі ствола, а по периметру займання працювали підручними засобами.
Пожежу ліквідували менш як за пів години. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнем громадян. І як це часто буває з такими пожежами, хтось, можливо, вже давно пішов геть, а рятувальникам довелося стримувати вогонь, що мало не зайшов людям у двір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
