Волинянин у під'їзді будинку вдарив чоловіка по голові і відібрав сумку з грошима

Підозрюваного в грабежі волинянина взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 33-річному жителю міста Нововолинськ повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст.186 КК України)Встановлено, що чотири рази судимий, в тому числі за грабежі, чоловік у під'їзді будинку в Нововолинську вдарив громадянина по голові та відібрав сумку, в якій були грошові кошти в сумі понад 35 тисяч гривень.Завдяки скоординованим прокурорами діям правоохоронців зловмисника затримали невдовзі після вчинення злочину.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.