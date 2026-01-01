Волинянин у під'їзді будинку вдарив чоловіка по голові і відібрав сумку з грошима

Підозрюваного в грабежі волинянина взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 33-річному жителю міста Нововолинськ повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст.186 КК України)

Встановлено, що чотири рази судимий, в тому числі за грабежі, чоловік у під'їзді будинку в Нововолинську вдарив громадянина по голові та відібрав сумку, в якій були грошові кошти в сумі понад 35 тисяч гривень.

Завдяки скоординованим прокурорами діям правоохоронців зловмисника затримали невдовзі після вчинення злочину.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, гроші, сумка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Медіа
відео
1/8