Волинянин у під'їзді будинку вдарив чоловіка по голові і відібрав сумку з грошима
Сьогодні, 11:12
Підозрюваного в грабежі волинянина взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 33-річному жителю міста Нововолинськ повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст.186 КК України)
Встановлено, що чотири рази судимий, в тому числі за грабежі, чоловік у під'їзді будинку в Нововолинську вдарив громадянина по голові та відібрав сумку, в якій були грошові кошти в сумі понад 35 тисяч гривень.
Завдяки скоординованим прокурорами діям правоохоронців зловмисника затримали невдовзі після вчинення злочину.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
