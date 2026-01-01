На Волині зник безвісти 28-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Поліцейські встановлюють місцезнаходження 28-річного жителя Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують
Мазура Андрія Миколайовича, 16 грудня 1997 року народження, жителя села Підгайці, Луцького району.
Чоловік 16 березня о 18.00. год. пішов з дому та на даний час не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся світле.
Був одягнений у шапку, зимову куртку чорного кольору із зеленими та сірими вставками, спортивні штани чорні, темні черевики.
Мав велосипед синього кольору, спереду перед кермом білий багажник, позаду синій пластмасовий довгий багажник.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - зазначають у поліції.
