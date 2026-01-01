На Волині зник безвісти 28-річний чоловік. ФОТО

Поліцейські встановлюють місцезнаходження 28-річного жителя Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 16 грудня 1997 року народження, жителя села Підгайці, Луцького району.Чоловік 16 березня о 18.00. год. пішов з дому та на даний час не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся світле.Був одягнений у шапку, зимову куртку чорного кольору із зеленими та сірими вставками, спортивні штани чорні, темні черевики.Мав велосипед синього кольору, спереду перед кермом білий багажник, позаду синій пластмасовий довгий багажник."Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - зазначають у поліції.