У волинянки хотіли забрати субсидію, бо племінник допоміг грошима на лікування

субсидію, бо жінка нібито придбала іноземну валюту на понад 50 тисяч гривень.



Жінка вказує, що операцію з купівлі іноземної валюти на суму понад 50 тисяч гривень не здійснювала, повідомляє



Жінка перебувала на обліку в ГУ ПФУ у Волинській області. З жовтня 2022 року по квітень 2023 року їй призначена житлова субсидія на житлово-комунальні послуги на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на підставі її заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи та витрати.



За результатами верифікації, проведеної відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», ПФУ отримав інформацію про здійснення нею протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення, купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів, що перевищує 50 тисяч гривень.



Листом від 28 березня 2025 року її було повідомлено про результати проведеного моніторингу та запропоновано надати відповідні документи з цього приводу. 7 травня 2025 року ГУ ПФУ у Волинській області повідомило громадянку про припинення виплати житлової субсидії та запропоновано повернути надміру виплачені кошти за період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року в розмірі 15 427 гривень на розрахунковий рахунок ГУ ПФУ у Волинській області.



Вона у добровільному порядку не повернула незаконно отримані кошти.



Жінка подала до суду письмові пояснення щодо позову, в яких просила у задоволенні позову відмовити, посилаючись на те, що 20 січня 2022 року операцію з купівлі іноземної валюти на суму понад 50 тисяч гривень не здійснювала.



У січні 2022 року її дочка перебувала у лікарні. Кошти на лікування переказав син її рідного брата, який проживає в США. Кошти надійшли у більшому, ніж необхідно було розмірі, у зв'язку з чим 88 600 гривень вона повернула. З метою повернення зазначених коштів у США банк конвертував їх у валюту долари. Зазначені операції були здійснені протягом декількох хвилин, кошти не знімала з рахунку та іноземну валюту не купувала.



Також вказала, що твердження ПФУ про те, що не надала жодних пояснень щодо купівлі валюти на суму понад 50 тисяч гривень, є безпідставними, оскільки на вимогу ПФУ вона 22 травня 2025 року надала пояснення з приводу запитуваної інформації та документи з банку, що підтверджують зарахування та відрахування коштів з її рахунку. В судовому засіданні просила відмовити в задоволенні позову у зв'язку з його безпідставністю.



Яким було рішення суду?



Суд відмовив ПФУ в задоволенні позову. Жінка не здійснювала в контексті положень підпункту 10 пункту 14 Положення № 848 операції з купівлі іноземної валюти на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.



"З наданих відповідачкою документів видно, що на її картковий рахунок було здійснено декілька переказів від особи з США: 13 січня 2022 року 54 993 гривень, 13 січня 2022 року 27 489 гривень, 13 січня 2022 року 27 489 гривень, 14 січня 2022 року 27 489 гривень. Під час розгляду справи відповідачка пояснила, що кошти надійшли на її картку в значно більшому розмірі, ніж було необхідно та домовлено з племінником, оскільки через збій у банківській системі перекази повторювалися. 20 січня 2022 року відповідачка здійснила повернення зайвих коштів на суму 88 600 гривень у США шляхом відправки SWIFT-переказу (міжнародний переказ коштів між банками у різних країнах за допомогою стандартизованої системи обміну повідомленнями через унікальний 8-11 значний SWIFT/BIC код банку-отримувача).



Для цього уповноважений працівник банку 88 600 гривень конвертувала по офіційному на той час курсу в 3 100 доларів, які внесла на новостворений валютний рахунок відповідачки для здійснення валютного переказу в США та відправила зазначені кошти на рахунок особи у США. Після здійснення зазначеної банківської операції на валютному рахунку відповідачки «0». Видача готівки у гривнях, конвертація гривень у долари та надіслання переказу в валюті у США здійснені 20 січня 2022 року, що підтверджується виписками по рахунках та відповідними квитанціями.



За здійснення SWIFT-переказу відповідачка сплатила комісію у розмірі 781 гривні. Аналіз наведених обставин дає обґрунтовані й достатні підстави для висновку, що відповідачка не здійснювала в контексті положень підпункту 10 пункту 14 Положення № 848 операції з купівлі іноземної валюти на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень.



У матеріалах справи відсутні відомості про те, що відповідачка, подаючи заяву про призначення субсидії мала на меті навмисно подати недостовірні відомості або приховати відомості щодо здійснення нею 20 січня 2022 року купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, що вплинули на встановлення права на призначення субсидії, тобто відсутній прямий умисел щодо введення в оману органу державної влади.



Позивач не довів, що відповідачка придбала іноземну валюту, внаслідок чого покращився її майновий стан, та не надав жодних належних і допустимих доказів здійснення відповідачкою операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти. Отже, зі сторони відповідачки відсутня недобросовісність, субсидія призначена позивачем відповідачці добровільно та на підставі необхідних для цього документів, а, відтак, і підстав відповідно до статті 1215 ЦК України для стягнення з неї призначеної та отриманої субсидії немає.



За таких обставин та враховуючи, що позивач не надав належних, достатніх та допустимих доказів, які б підтвердили факт недобросовісності з боку відповідачки при подачі заяви про призначення субсидії, внаслідок чого їй було надміру виплачено субсидію, та факт купівлі відповідачкою іноземної валюти на суму понад 50 тисяч гривень, виходячи із характеру спірних правовідносин, що виникли між сторонами, суд дійшов висновку про відсутність передбачених законом підстав для задоволення позову", - наголосив суд.





