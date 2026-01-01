Волинянка п'ять разів ударила ножем знайому
Сьогодні, 10:05
Волинянка, яка накинулась з ножем на знайому, перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури 35-річній жительці міста Нововолинськ повідомлено про підозру в заподіянні 29-річній знайомій тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що удень 14 березня 2026 року нетвереза волинянка під час конфлікту біля житлового будинку в Нововолинську не менше п'яти разів ударила потерпілу ножем.
Лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі жінка вижила.
Суд обрав неодноразово судимій за вчинення насильницьких злочинів підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
