Волинянка п'ять разів ударила ножем знайому

Волинянка, яка накинулась з ножем на знайому, перебуватиме під вартою.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури 35-річній жительці міста Нововолинськ повідомлено про підозру в заподіянні 29-річній знайомій тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).Слідство встановило, що удень 14 березня 2026 року нетвереза волинянка під час конфлікту біля житлового будинку в Нововолинську не менше п'яти разів ударила потерпілу ножем.Лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі жінка вижила.Суд обрав неодноразово судимій за вчинення насильницьких злочинів підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.