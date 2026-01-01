У місті на Волині розширили Алею Героїв: встановили ще 26 портретів полеглих воїнів





Про це Катерина Бонюк. З її слів, на Алеї закріпили банери із портретами тих, хто загинув від листопада 2025 року до березня 2026 року.



Монтувати нові інсталяції впродовж зими, говорить Катерина Бонюк, не дозволяли погодні умови, тому цього разу портретів більше.



"Це вперше за всі роки війни була така зима, що ми просто не могли встановлювати банери. Вони кріпляться стяжками, а при мінусовій температурі вони лопаються. Тому портрети захисників, з якими громада попрощалася у листопаді, грудні, січні, лютому та на початку березня, були виготовлені раніше і чекали, поки настане тепліша погода", — каже посадовиця.



Працівники виробничого управління комунального господарства змонтували металеві опори та закріпили їх у бруківку на визначених місцях.



Як розповів директор підприємства Олег Голян, усі роботи виконуються за кошти місцевого бюджету: для нових інсталяцій використали майже 27 тисяч гривень бюджетних коштів.



Торік, із його слів, у Нововолинську встановили 16 конструкцій на суму 69300 гривень. Окрім виготовлення та встановлення конструкцій, працівники ВУКГ також доглядають за територією меморіального простору.



Підготовкою портретів полеглих героїв займалися працівники відділу комунікацій міської ради, які кріпили полотна до встановлених опор.



Катерина Бонюк зазначила, що портрети виготовляють у співпраці з родинами військових: сім'ї передають фотографії та необхідну інформацію — дату народження, дату і місце загибелі. Після цього, з її слів, дизайнер готує макет, погоджує з родиною полеглого захисника, після чого банер відправляють на друк.



У комунікації з сім’ями допомагає також керівниця громадської організації "Спілка матерів і дружин" Наталія Волохата. З її слів, частина родин звертається безпосередньо до міської ради, інші — через громадську організацію.



До однієї з інсталяцій прийшла сестра загиблого військового Валентина Короля Оксана Король. Вона розповіла, щло могила брата — у Шептицькому, але жінка часто приходить саме сюди. Каже, що для неї Алея Героїв стала місцем зустрічі з братом.



"Хотілося б, щоб Алея була більш упорядкована, в єдиному стилі. І щоб не було так багато штучних квітів — вони трохи псують загальний вигляд меморіалу", — сказала волинянка.



Начальниця відділу комунікацій Нововолинської міськради Катерина Бонюк зазначила, що від початку Алея Героїв задумувалася як тимчасовий меморіальний простір. У майбутньому в Нововолинську планують створити постійний меморіал, однак це питання, ймовірно, розглядатимуть уже після завершення війни.



"Поки, як і багато українських міст, Нововолинськ практикує формат таких тимчасових меморіальних комплексів. Вони є і в Шептицькому, і в багатьох містах. Хочу зазначити, що Нововолинськ перший на Волині відкрив цю Алею, і вона отримала позитивний відгук від суспільства, від сімей загиблих. Це місце стало вже таким меморіальним комплексом", — каже посадовиця.



Наразі на Алеї Героїв є 241 портрет полеглих військовослужбовців із Нововолинської громади.

