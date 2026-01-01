У Луцьку відкрили виставку картин людей із синдромом Дауна

У бібліотеці-студії "Дім" в Луцьку відкрили виставку картин "Сонячні барви натхнення" 16 вихованців громадської організації "Даун-синдром". До експозиції увійшло 30 полотен.

Про це пише Суспільне.

Окрім картин, діти розписували шопери та горнятка, а також підготували творчі виступи, розповіла співорганізаторка заходу Олена Мельник.

"Мета нашої виставки — показати, що вони талановиті, що вони бачать світ по-своєму, і це виражають у своїх картинах. Показати навколишнім, що ці люди є, що їх треба помічати, треба з ними спілкуватися", — каже Олена Мельник.

Учасник виставки Андрій каже: у своїй роботі зобразив осінь.

"Її ми намалювали жовтим. І дерева, і синє небо. Це означає — любов. Малювали все те, що могли", — пояснює він.

Як розповіла відвідувачка виставки Валерія Романюк, дуже хотіла потрапити на захід, бо завжди цікавилася, як розвиваються люди з синдромом Дауна.

"Цікавилася, як вони живуть, як малюють, як вони розвиваються. Ще мені подобаються сумочки-шопери. Вони теж дуже гарні", — додає Валерія Романюк.

Також діти показали патріотичний танець, який вивчили на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сказала мама учасника заходу Наталія Смук.

"Такі заходи робляться кожного року для того, щоб суспільство знало, сприймало і розуміло, що це таке. Тут всі сонячні, щасливі, усміхнені дітки — це наші друзі", — каже Наталія Смук.

При вході до книгозбірні всі охочі можуть долучитися до акції "#Шкарпетуйся". Для цього потрібно придбати кольорову шкарпетку, одягнути її 21 березня, зробити фото та опублікувати з хештегом "#Шкарпетуйся". Зібрані кошти спрямують на підтримку дітей із синдромом Дауна.



