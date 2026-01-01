Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» на Запоріжжі: 8 поранених

На Запоріжжі черезодна людина загинула та ще одинадцять поранено. Окрім того, зазнав ушкоджень термінал «Нової пошти».Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Учора, 16 березня окупанти застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та ударні БпЛА. російські війська по території регіону застосували 466 БпЛА (переважно FPV), завдали 20 ударів з авіації, 5 - з реактивних систем залпового вогню та 323 - з артилерійських установок.Учора внаслідок дронової атаки на обласний центр загинула 67-річна жінка. Травмовано трьох осіб: двох жінок віком 28 та 39 років і 15-річну дівчину.Вранці 17 березня ворог знову атакував місто. Тип озброєння наразі уточнюється. Унаслідок влучань зазнав руйнувань термінал логістичного оператора. Травмовано восьмеро співробітників.