Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» на Запоріжжі: 8 поранених
Сьогодні, 09:05
На Запоріжжі через російські обстріли одна людина загинула та ще одинадцять поранено. Окрім того, зазнав ушкоджень термінал «Нової пошти».
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Учора, 16 березня окупанти застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та ударні БпЛА. російські війська по території регіону застосували 466 БпЛА (переважно FPV), завдали 20 ударів з авіації, 5 - з реактивних систем залпового вогню та 323 - з артилерійських установок.
Учора внаслідок дронової атаки на обласний центр загинула 67-річна жінка. Травмовано трьох осіб: двох жінок віком 28 та 39 років і 15-річну дівчину.
Вранці 17 березня ворог знову атакував місто. Тип озброєння наразі уточнюється. Унаслідок влучань зазнав руйнувань термінал логістичного оператора. Травмовано восьмеро співробітників.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Учора, 16 березня окупанти застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та ударні БпЛА. російські війська по території регіону застосували 466 БпЛА (переважно FPV), завдали 20 ударів з авіації, 5 - з реактивних систем залпового вогню та 323 - з артилерійських установок.
Учора внаслідок дронової атаки на обласний центр загинула 67-річна жінка. Травмовано трьох осіб: двох жінок віком 28 та 39 років і 15-річну дівчину.
Вранці 17 березня ворог знову атакував місто. Тип озброєння наразі уточнюється. Унаслідок влучань зазнав руйнувань термінал логістичного оператора. Травмовано восьмеро співробітників.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку відкрили виставку картин людей із синдромом Дауна
Сьогодні, 09:21
Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» на Запоріжжі: 8 поранених
Сьогодні, 09:05
Погода у Луцьку побила рекорд, який тримався понад 40 років
Сьогодні, 08:50