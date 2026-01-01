Погода у Луцьку побила рекорд, який тримався понад 40 років
Сьогодні, 08:50
У Луцьку вчора, 16 березня, синоптики вкотре зареєстрували температурний рекорд.
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр із гідрометеорології.
Синоптики зареєстрували новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 16 березня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +14,4°С.
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1983 році і становило +14,0°С.
