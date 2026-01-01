Якою буде погода у Луцьку та на Волині 16 березня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Так, у Луцьку очікують невелику хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 13-15° тепла.



На теориторії Волинської області прогнозують невелику хмарність та відсутність опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 11-16° тепла.

Волинські синоптики пронозують 16 березня невелику хмарність у Луцьку та на території області.

