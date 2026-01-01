Спорстменка з Волині завоювала бронзу на міжнародних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 18:52
Представниця Волинської області вдало виступила на міжнародних змаганнях із легкої атлетики та завоювала бронзову нагороду.
Чемпіонат Балканської асоціації легкої атлетики зі спортивної ходьби відбувся 14 березня в турецькому місті Ізмір, - повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.
У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних країн, зокрема й збірна України у вікових категоріях U20 та U18. Серед призерів – любешівка Христина Понікарчик.
Спортсменка виступала на дистанції 5 кілометрів зі спортивної ходьби та продемонструвала високу концентрацію, силу волі й відточену техніку. У підсумку вона посіла третє місце з результатом 23 хвилини 58 секунд.
Христина тренується в Любешівській дитячо-юнацькій спортивній школі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 16 березня
Сьогодні, 20:00
Спорстменка з Волині завоювала бронзу на міжнародних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 18:52
На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Сахарчук
Сьогодні, 18:23