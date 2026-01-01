Спорстменка з Волині завоювала бронзу на міжнародних змаганнях. ФОТО

Представниця Волинської області вдало виступила на міжнародних змаганнях із легкої атлетики та завоювала бронзову нагороду.

Чемпіонат Балканської асоціації легкої атлетики зі спортивної ходьби відбувся 14 березня в турецькому місті Ізмір, - повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.

У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних країн, зокрема й збірна України у вікових категоріях U20 та U18. Серед призерів – любешівка Христина Понікарчик.
Спортсменка виступала на дистанції 5 кілометрів зі спортивної ходьби та продемонструвала високу концентрацію, силу волі й відточену техніку. У підсумку вона посіла третє місце з результатом 23 хвилини 58 секунд.
Христина тренується в Любешівській дитячо-юнацькій спортивній школі.
