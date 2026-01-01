Спорстменка з Волині завоювала бронзу на міжнародних змаганнях. ФОТО





Чемпіонат Балканської асоціації легкої атлетики зі спортивної ходьби відбувся 14 березня в турецькому місті Ізмір, - повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.



У змаганнях взяли участь юні спортсмени з різних країн, зокрема й збірна України у вікових категоріях U20 та U18. Серед призерів – любешівка Христина Понікарчик.



Спортсменка виступала на дистанції 5 кілометрів зі спортивної ходьби та продемонструвала високу концентрацію, силу волі й відточену техніку. У підсумку вона посіла третє місце з результатом 23 хвилини 58 секунд.



Христина тренується в Любешівській дитячо-юнацькій спортивній школі.

