На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Сахарчук
Сьогодні, 18:23
Безжальний ворог продовжує забирати життя наших Захисників. Місія «На щиті» вкотре прибуде на Волинь.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Будемо прощатися з головним сержантом – командиром гармати самохідного артилерійського взводу самохідного артилерійського дивізіону військової частини А 5177, старшим солдатом Сахарчуком Миколою Віталійовичем (30.03.1973 р.н.). Його життя обірвалося 10 березня 2026 року під час виконання обов’язків військової служби поблизу населеного пункту Ямне Сумської області", - йдеться на сторінці міського голови.
Чин поховання відбудеться у понеділок, 16 березня, за таким порядком:
11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
