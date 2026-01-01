На Сумщині загинув воїн з Волині Микола Сахарчук





Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



"Будемо прощатися з головним сержантом – командиром гармати самохідного артилерійського взводу самохідного артилерійського дивізіону військової частини А 5177, старшим солдатом Сахарчуком Миколою Віталійовичем (30.03.1973 р.н.). Його життя обірвалося 10 березня 2026 року під час виконання обов’язків військової служби поблизу населеного пункту Ямне Сумської області", - йдеться на сторінці міського голови.



Чин поховання відбудеться у понеділок, 16 березня, за таким порядком:

11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Безжальний ворог продовжує забирати життя наших Захисників. Місія «На щиті» вкотре прибуде на Волинь.

