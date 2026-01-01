Зупинилося серця військовослужбовця з Волині Валентина Гроголя

Обірвалося життя 44-річного Захисника України з села ГородищеПро це повідомили у Боратинській громаді."Із глибоким сумом повідомляємо, що Боратинська громада знову втратила свого земляка. 13 березня 2026 року зупинилося серце 44-річного Захисника України, жителя села Городище Валентина Миколайовича Гроголя. Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей", - йдеться у дописі.У понеділок, 16 березня, о 16:30 жалобний кортеж вирушить з моргу міста Луцька.О 17:00 траурний кортеж зустрічатимуть біля дому захисника в селі Городище (вул. Степова, 55).Поховання воїна-захисника відбудеться 17 березня.О 12:00 розпочнеться заупокійна служба біля будинку.Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.