Скільки коштуватиме долар: прогноз на тиждень від експерта





Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що ситуація на валютному ринку надалі багато в чому буде залежати від енергетичних ринків, - повідомляє



За його прогнозом, курс долара в Україні до 22 березня буде перебувати в межах 43,5-44,25 гривні на міжбанку і 43,5-44,5 гривні на готівковому ринку.



Таким чином, 100 доларів в гривнях коштуватимуть 4350-4450 гривень, а 1000 доларів в гривнях обійдуться українцям в 43500-44500 гривень.



При цьому банкір вважає, що курс євро в цей же період буде знаходитися в межах 49,5-52 гривні на міжбанку і 50,5-52 гривні на готівковому ринку.



Таким чином, 100 євро в гривнях коштуватимуть 5050-5200 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 50500-52000 гривень.



Курс долара в Україні - прогноз на березень

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що березень для валютного ринку України обіцяє бути активним і непростим. Курсові зміни будуть формуватися під впливом відразу декількох сильних факторів.



За його прогнозом, у перший місяць весни 2026 року в березні курс долара коливатиметься в межах 42,5-43,7 грн, а євро - 50,5-52 грн.

Війна на Близькому Сході підштовхує ціни на нафту вгору, що, в свою чергу, негативно позначається на економіках країн і тисне на курс валют. У таких умовах Національний банк України залишиться ключовим стабілізатором валютного ринку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію