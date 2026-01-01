Збірна України бойкотуватиме офіційну церемонію закриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 15:59
Українська команда продовжить бойкотувати офіційні заходи Паралімпійських ігор 2026 року через присутність росіян і білорусів.
На церемонії закриття 15 березня наших паратлетів і посадових осіб не буде, - про це повідомляє 24 канал.
Збірна не брала участі у церемонії відкриття на Арені у Вероні і вимагала не використовувати український прапор, але організатори проігнорували цю позицію. Так само бойкот поширюється і на церемонію закриття на стадіоні керлінгу у Кортіні д'Ампеццо, повідомляє Укрінформ.
Яка позиція України щодо церемонії закриття Паралімпіади?
Через ганебне рішення Паралімпійського комітету допустити Росію та Білорусь на змагання під власними прапорами не лише Україна, а ще представники 15 інших країн проігнорували церемонію відкриття.
Під час Паралімпіади, за свідченнями атлетів та керівництва Національного паралімпійського комітету, організатори демонстрували відверту дискримінацію і зневагу щодо української команди, забороняли вивішування національних символів, збори команди у паралімпійському селищі, відверто підігрували росіянам.
Тож було ухвалено рішення продовжувати політику бойкоту офіційних заходів. На церемонії закриття, яку прийматиме стадіон керлінгу у Кортіна д'Ампеццо 15 березня, Україна не буде представлена.
"Немає слів, що тут відбувалося. Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість — це те, що нас підтримують більшість країн, і кажуть, що ми з Україною. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць, у мене немає бажання",
– розповів паралижник Григорій Вовчинський.
Як Україна виступила на Паралімпійських іграх 2026 року?
Перед останнім змагальним днем наша команда посідала 7 місце у медальному заліку. Україна здобула 3 золота, 7 срібних нагород і 7 бронз – загалом 17 медалей. 16 нагород принесли змагання у парабіатлоні, ще 1 нагорода – в естафеті у лижних перегонах.
У заключний день Паралімпіади наші паратлети також беруть участь у лижних перегонах на 20 кілометрів.
