Збірна України бойкотуватиме офіційну церемонію закриття Паралімпіади-2026





На церемонії закриття 15 березня наших паратлетів і посадових осіб не буде, - про це повідомляє



Збірна не брала участі у церемонії відкриття на Арені у Вероні і вимагала не використовувати український прапор, але організатори проігнорували цю позицію. Так само бойкот поширюється і на церемонію закриття на стадіоні керлінгу у Кортіні д'Ампеццо, повідомляє Укрінформ.



Яка позиція України щодо церемонії закриття Паралімпіади?

Через ганебне рішення Паралімпійського комітету допустити Росію та Білорусь на змагання під власними прапорами не лише Україна, а ще представники 15 інших країн проігнорували церемонію відкриття.



Під час Паралімпіади, за свідченнями атлетів та керівництва Національного паралімпійського комітету, організатори демонстрували відверту дискримінацію і зневагу щодо української команди, забороняли вивішування національних символів, збори команди у паралімпійському селищі, відверто підігрували росіянам.



Тож було ухвалено рішення продовжувати політику бойкоту офіційних заходів. На церемонії закриття, яку прийматиме стадіон керлінгу у Кортіна д'Ампеццо 15 березня, Україна не буде представлена.



"Немає слів, що тут відбувалося. Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість — це те, що нас підтримують більшість країн, і кажуть, що ми з Україною. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць, у мене немає бажання",

– розповів паралижник Григорій Вовчинський.



Як Україна виступила на Паралімпійських іграх 2026 року?

Перед останнім змагальним днем наша команда посідала 7 місце у медальному заліку. Україна здобула 3 золота, 7 срібних нагород і 7 бронз – загалом 17 медалей. 16 нагород принесли змагання у парабіатлоні, ще 1 нагорода – в естафеті у лижних перегонах.



У заключний день Паралімпіади наші паратлети також беруть участь у лижних перегонах на 20 кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

