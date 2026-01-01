Як волинянам отримати гроші для участі в програмі «Скринінг здоров’я 40+»

У Волинському обласному ЦКПХ розповіли порядок дій для отримання коштів на проходження скринінгу в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+».Про це йдеться на сайті центру.Перш за все необхідно оформити спеціальну картку. Є декілька варіантів — усе залежить від того, чи користуєтесь ви Дією та які технічні можливості має ваш телефон.Дія.Картка може бути віртуальною або фізичною карткою. Вона підходить, якщо у вас є смартфон із підтримкою NFC (безконтактної оплати), встановлений застосунок Дія та відображається цифровий документ, що посвідчує особу (ID-картка або закордонний біометричний паспорт). Якщо ваш смартфон не підтримує NFC — через застосунок ПриватБанку можна створити Дія.Картку та замовити її перевипуск у пластикову форму для фізичної оплати.Картка «Скринінг здоров’я» — це окрема пластикова (фізична) картка, не Дія.Картка.Вона підійде, якщо у вас кнопковий телефон та/або немає РНОКПП. Отримати таку картку можна у відділенні ПриватБанку.Аби нічого не стало на заваді вашій участі у програмі «Скринінг здоров’я 40+», у цьому дописі ми зібрали відповіді на поширені запитання щодо оформлення картки.Нагадаємо, Скринінг здоров’я 40+ — це національна програма для українців та українок від 40 років і старше. Вона передбачає раннє виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету і проблем ментального здоров’я. Скринінг безоплатний: після подання заявки держава надає 2000 гривень на обстеження.Залишилися запитання? Знайдіть відповідь за