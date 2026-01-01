В'язаний одяг волинської майстрині купують в Італії, США та Польщі

У Володимирі презентували авторську колекцію в'язаного одягу «У кожній петлі – історія» майстриніПро це повідомили у Володимирській міській раді.Подія пройшла в арт-галереї та зібрала поціновувачів творчості й ручної роботи.Під час зустрічі майстриня презентувала свої вироби, розповідала про процес їх створення та історії, які стоять за кожною роботою. Гості мали можливість не лише оглянути унікальні в’язані моделі, виконані у різних техніках, а й навіть приміряти окремі вироби та відчути їхню особливість.Окрему увагу відвідувачів привернули в’язані ангели – авторські роботи майстрині, які також були представлені під час виставки.Юлія Слюсарук поділилася, що її роботи мають поціновувачів не лише в Україні. Вироби майстрині купують і за кордоном – зокрема в Італії, Польщі та Сполучених Штатах Америки, що свідчить про високий рівень майстерності та унікальність її творчості.Окрім створення авторського одягу, майстриня також займається волонтерською діяльністю. Зокрема, вона виготовляє адаптивні шкарпетки для військових, які проходять лікування та реабілітацію, а також проводить майстер-класи, під час яких навчає охочих технікам в’язання та ділиться власним досвідом.Під час заходу– головний спеціаліст відділу культури і мистецтв управління з гуманітарних питань – вручила Юлії Слюсарук подяку за розвиток народного мистецтва, популяризацію авторської творчості та активну громадську позицію.Відвідувачі виставки мали змогу поспілкуватися з авторкою, ближче познайомитися з її творчістю та побачити, скільки праці, натхнення і душі вкладено у кожну петлю представлених виробів.