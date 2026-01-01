Волинська лижниця потрапила до ТОП-10 на 20-кілометровій гонці Паралімпіади

Богдана Конашук.



Про це повідомляє



У неділю, 15 березня, Конашук змагалася у жіночих паралижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем.



У цій дисципліні змагалося чотири українки. Найкращою була Олександра Кононова з Київщини, яка завоювала бронзу.



Богдана Конашук закінчила гонку в ТОП-10 – 9 місце з часом 52:36.4 хв.

Завершального дня XIV зимових Паралімпійських ігор ще один старт провела волинянка

