Іран погрожує ракетними ударами по Україні





Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає



За його словами, іранський режим "роками підтримує вбивства українців", надаючи росії дрони та технології для агресії проти України, тож "абсурдно", коли представники цього режиму погрожують Україні та посилаються на право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН.



"Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", — зазначив Тихий.



Зазначається, що очільник парламентського комітету з нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі погрожує Україні ударами за те, що Київ допомагає Ізраїлю з безпілотниками. Зокрема, він заявив, що тепер вся українська територія є "законною ціллю" для Тегерана.



Раніше президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримала запити від країн-сусідів Ірану щодо безпекової підтримки у протидії іранським дронам Shahed та іншим подібним викликам.



Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію