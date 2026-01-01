Іран погрожує ракетними ударами по Україні

У Міністерстві закордонних справ назвали абсурдними погрози голови парламентського комітету нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі вдарити ракетами по Україні у відповідь на допомогу Ізраїлю.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Укрінформ.

За його словами, іранський режим "роками підтримує вбивства українців", надаючи росії дрони та технології для агресії проти України, тож "абсурдно", коли представники цього режиму погрожують Україні та посилаються на право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН.

"Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", — зазначив Тихий.

Зазначається, що очільник парламентського комітету з нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі погрожує Україні ударами за те, що Київ допомагає Ізраїлю з безпілотниками. Зокрема, він заявив, що тепер вся українська територія є "законною ціллю" для Тегерана.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримала запити від країн-сусідів Ірану щодо безпекової підтримки у протидії іранським дронам Shahed та іншим подібним викликам.

Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.

