Трамп розповів, коли поверне санкції проти росії

Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, «будуть повернуті, щойно криза закінчиться».



Про це він сказав у телефонному інтерв’ю NBC News, - пише



Трампа запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій проти росії.



Він не відповів прямо, а натомість спрямував свій гнів на президента України, заявивши: «Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо путін готовий укласти угоду».



Водночас Трамп визнав, що росія «можливо» обмінюється розвідувальними даними з Іраном щодо місцеперебування американських військ. Трамп пояснював це тим, що США роблять схоже проти інтересів росії, адже «надають Україні трохи інформації та намагаються встановити мир між двома країнами».



Нагадаємо, на тлі кризи на Близькому Сході, що спричинила перебої у світовому постачанні нафти, США видали Індії 30-денне звільнення від зобов’язань купувати менше російської нафти.



А потім видали ліцензію, яка загалом дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів. Цей тимчасовий дозвіл діятиме щодо нафти, яка нині «застрягла в морі», від 12 березня до 11 квітня.



Низка європейських лідерів розкритикували послаблення санкцій проти рф. В Офісі президента України вважають, що москва може заробити приблизно до 10 мільярдів доларів завдяки цьому рішенню США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

