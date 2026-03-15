У громаді на Волині зустрінуть воїна, який провів у російському полоні майже 4 роки

У громаді на Волині зустрінуть воїна, який провів у російському полоні майже 4 роки
У Старосільській громаді готуються зустрічати звільненого з полону земляка Сергія Гринюка.

Про це повідомив староста Старосільського старостинського округу Колківської громади Віктор Регешук.

"Шановні жителі села Старосілля завтра 15.03.2026 року(неділя) орієнтовно о 15 год.дня зустрічаємо звільненого з полону нашого ГЕРОЯ- Сергія Гринюка біля його домівки в с.Старосілля на вул.Волі", - йдеться у дописі.

Староста попросив усіх, хто має час та здоров'я прийти чи приїхати за вказаною адресою, щоб підтримати Сергія.

Як відомо, Сергій пробув у російській неволі три роки й вісім місяців.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Родина звільненого з полону 54-річного волинянина чекає на його повернення

5 лютого, волинянина повернули з російського полону в Україну..

Вибір редактора
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будівлі
Сьогодні, 11:07
У громаді на Волині зустрінуть воїна, який провів у російському полоні майже 4 роки
Сьогодні, 10:25
На Харківщині росіяни атакували карету «швидкої», двоє медиків загинули
Сьогодні, 10:03
За добу українські воїни знищили понад 740 окупантів, 17 артсистем та 4 танки
Сьогодні, 09:46
Як фермерам Волині зекономити на паливі за допомогою агронавігації у 2026 році
Сьогодні, 09:31
