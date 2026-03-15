У громаді на Волині зустрінуть воїна, який провів у російському полоні майже 4 роки
Сьогодні, 10:25
У Старосільській громаді готуються зустрічати звільненого з полону земляка Сергія Гринюка.
Про це повідомив староста Старосільського старостинського округу Колківської громади Віктор Регешук.
"Шановні жителі села Старосілля завтра 15.03.2026 року(неділя) орієнтовно о 15 год.дня зустрічаємо звільненого з полону нашого ГЕРОЯ- Сергія Гринюка біля його домівки в с.Старосілля на вул.Волі", - йдеться у дописі.
Староста попросив усіх, хто має час та здоров'я прийти чи приїхати за вказаною адресою, щоб підтримати Сергія.
Як відомо, Сергій пробув у російській неволі три роки й вісім місяців.
5 лютого, волинянина повернули з російського полону в Україну..
