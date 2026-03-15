У громаді на Волині зустрінуть воїна, який провів у російському полоні майже 4 роки





Про це повідомив староста Старосільського старостинського округу Колківської громади Віктор Регешук.



"Шановні жителі села Старосілля завтра 15.03.2026 року(неділя) орієнтовно о 15 год.дня зустрічаємо звільненого з полону нашого ГЕРОЯ- Сергія Гринюка біля його домівки в с.Старосілля на вул.Волі", - йдеться у дописі.



Староста попросив усіх, хто має час та здоров'я прийти чи приїхати за вказаною адресою, щоб підтримати Сергія.



Як відомо, Сергій пробув у російській неволі три роки й вісім місяців.



5 лютого, волинянина повернули з російського полону в Україну..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

