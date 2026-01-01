На Харківщині росіяни атакували карету «швидкої», двоє медиків загинули

Через удар росіян загинули двоє медиків, один постраждав. Поліцейські Харківщини документують воєнний злочин окупантів.

Про це повідомили у патрульній поліції Харківщини.

Вранці 15 березня військовослужбовці рф підступно поцілили FPV-дроном в автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався дорогою в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Внаслідок ворожого обстрілу несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник отримав численні травми. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Слідчі збирають докази та документують черговий воєнний злочин росіян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харківщина, медики, росіяни, злочин, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8