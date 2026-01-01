На Харківщині росіяни атакували карету «швидкої», двоє медиків загинули





Про це повідомили у патрульній поліції Харківщини.



Вранці 15 березня військовослужбовці рф підступно поцілили FPV-дроном в автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався дорогою в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп’янського району.



Внаслідок ворожого обстрілу несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник отримав численні травми. Постраждалого госпіталізували до лікарні.



Слідчі збирають докази та документують черговий воєнний злочин росіян.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

