На Харківщині росіяни атакували карету «швидкої», двоє медиків загинули
Сьогодні, 10:03
Через удар росіян загинули двоє медиків, один постраждав. Поліцейські Харківщини документують воєнний злочин окупантів.
Про це повідомили у патрульній поліції Харківщини.
Вранці 15 березня військовослужбовці рф підступно поцілили FPV-дроном в автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався дорогою в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп’янського району.
Внаслідок ворожого обстрілу несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник отримав численні травми. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Слідчі збирають докази та документують черговий воєнний злочин росіян.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будівлі
