За добу українські воїни знищили понад 740 окупантів, 17 артсистем та 4 танки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:



особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб

танків – 11 781 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.

артилерійських систем – 38 438 (+17) од.

РСЗВ – 1 686 (+0) од.

засоби ППО – 1 332 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.

крилаті ракети – 4 468 (+65) од.

кораблі / катери – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.

спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.

Дані уточнюються.

Українські воїни за добу знищили понад 740 російських окупантів та нанесли ворогу втрат у техніці.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:особового складу – близько 1 279 170 (+740) осібтанків – 11 781 (+4) од.бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.артилерійських систем – 38 438 (+17) од.РСЗВ – 1 686 (+0) од.засоби ППО – 1 332 (+0) од.літаків – 435 (+0) од.гелікоптерів – 349 (+0) од.БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.крилаті ракети – 4 468 (+65) од.кораблі / катери – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)підводні човни / submarines – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію