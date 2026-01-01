За добу українські воїни знищили понад 740 окупантів, 17 артсистем та 4 танки
Сьогодні, 09:46
Українські воїни за добу знищили понад 740 російських окупантів та нанесли ворогу втрат у техніці.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб
танків – 11 781 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.
артилерійських систем – 38 438 (+17) од.
РСЗВ – 1 686 (+0) од.
засоби ППО – 1 332 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.
крилаті ракети – 4 468 (+65) од.
кораблі / катери – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.
спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.
Дані уточнюються.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб
танків – 11 781 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.
артилерійських систем – 38 438 (+17) од.
РСЗВ – 1 686 (+0) од.
засоби ППО – 1 332 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.
крилаті ракети – 4 468 (+65) од.
кораблі / катери – 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.
спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.
Дані уточнюються.
