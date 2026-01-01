Як фермерам Волині зекономити на паливі за допомогою агронавігації у 2026 році





Станом на 11 березня середня ціна по ринку зупинилась на 74,49 грн/л, але аналітики не виключають нового стрибка: нафта Brent вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель.



Паралельно діє і внутрішній чинник: акциз на дизель у 2026 році виріс до 253,8 євро з 215,7 євро у 2025-му. За ухваленим законом підвищення продовжиться до 2028 року. Тобто навіть без зовнішніх потрясінь дизель дешевшати не буде. Для фермера, який обробляє кілька сотень гектарів, це вже не новина з економічних зведень, а конкретний рядок витрат, що росте щосезону.



Де фермер втрачає пальне непомітно для себе

Найпростіше місце, де гроші буквально йдуть у землю, - це перекриття смуг під час польових робіт. Без навігації навіть досвідчений механізатор допускає від 3 до 8% накладок при оранці, сівбі чи внесенні добрив. Здається, небагато. Але на площі 500 га це 15–40 зайвих гектарів роботи за сезон.



Якщо трактор витрачає 12 л/год при продуктивності 4 га/год, кожен зайвий гектар обходиться в 3 літри пального. При 25 зайвих гектарах це 75 літрів - і це лише за один тип робіт. Плюс двічі витрачається насіння та хімія на тих самих ділянках. Плюс моторесурс техніки. Ніхто цього окремо не рахує, але сума набігає чимала.



Що дає агронавігатор у полі

Агронавігатор веде трактор по заданій лінії з точністю до 15–25 см у стандартному режимі GNSS і до 2–5 см при підключенні RTK-корекції. Перекриття смуг зникають, пропуски зникають, людський фактор - теж.



Це дає ще кілька практичних плюсів:



робота вночі та при поганій видимості - туман, пил, дощ

рівномірне внесення добрив і засобів захисту без порожніх смуг

автоматичний облік фактично обробленої площі

менша втома механізатора на довгих змінах

Розрахунок економії при поточних цінах на дизель

За даними досліджень застосування точного землеробства, агронавігація скорочує витрати пального на 10–15%. Нижче - орієнтовний розрахунок для трьох розмірів господарства при середній витраті 15 л/га на основні польові роботи. Ціна дизеля взята на рівні 74 грн/л (середня по ринку станом на середину березня 2026 року). З кожним подорожчанням ці цифри ростуть автоматично.



Площа, га Витрати пального без навігатора, л Економія при 12%, л Економія в грн (74 грн/л) 300 4 500 540 39 960 500 7 500 900 66 600 800 12 000 1 440 106 560

Якщо дизель піде до 80 грн/л, що прогнозували ще минулого тижня, економія для господарства на 500 га складе вже понад 72 000 грн за сезон лише на паливі.



Який навігатор підійде для господарства на Волині

Серед доступних українських рішень варто звернути увагу на Smilab - компанія з міста Сміла виробляє системи Nav Agro власного виробництва. Ціна стартує від 12 300 грн.



Чому варто розглянути вітчизняного виробника

Smilab розробляє і збирає навігатори в Україні. Підтримка йде напряму від виробника, без посередників. Смартфон або планшет підключається через фірмовий застосунок і стає повноцінним курсовказівником. Оновлення безкоштовні, системи адаптовані під різні марки тракторів, немає залежності від імпортних сервісів та підписок.



Коли навігатор окупиться

При вартості базового комплекту 12 000–15 000 грн і економії від 40 000 грн за сезон для 300 га - окупність менше одного сезону. Причому чим дорожчає дизель, тим коротший термін повернення вкладених коштів.



Що з цим робити прямо зараз

Сезон польових робіт на Волині починається навесні. Якщо навігатора ще немає, саме зараз час замовити консультацію, підібрати модель під свою техніку і встановити до початку сівби. Місяць роботи з навігатором поверне частину його вартості ще до кінця квітня.



Ціни на дизель більше не падають за власним бажанням. Вони залежать від рішень в Тегерані, Вашингтоні і Брюсселі. Те, що залежить від самого фермера, - це скільки цього дизеля він витратить даремно.

