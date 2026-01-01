Волинянин спалював суху траву і потрапив до реанімації

За минулу добу на Волині трапилося 35 пожеж, 33 з них - на відкритих територіях. Одне загоряння закінчилася плачевно - чоловік, який спалював суху траву, потрапив до реанімації.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Усі займання ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд. У переважній більшості до пожежі призвела необережність громадян з вогнем.

Увечері 14 березня до одного з медзакладів обласного центру був госпіталізований мешканець с. Квасів Горохівської громади (1969 р.н.). З термічними опіками обличчя ІІ-ІІІ ступеню, обох рук, грудної клітки та живота постраждалого доправили до реанімації. За попередніми даними, чоловік травмувався, спалюючи суху траву.

Теги: Волинь, опіки, суха трава, палій
