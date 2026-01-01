Мають трьох спільних дітей: за зґвалтування жінки судили волинянина





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, передають



Інцидент стався 20 січня 2025 року в селищі Маневичі Камінь-Каширського району. У будинку нетверезий чоловік завдав удару ногою, штовхав і стискав руками жінку. Далі почав вимагати статевого контакту. Отримавши відмову, він сам повалив її на ліжко і зґвалтував.



Дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: спричинення легких тілесних ушкоджень і зґвалтування.



На суді обвинувачений свою вину визнав. Мовляв, жив із потерпілою без реєстрації шлюбу з 2011 року. Вони мають троє спільних дітей, які перебувають за кордоном. Сам ніде не працював, неодноразово притягувався до криміналу, сидів у колонії.



За словами потерпілої, до неї прийшов чоловік і сказав, що його вигнали з попереднього місця проживання. Жінка дозволила йому переночувати в окремій кімнаті. Той кілька разів кудись ходив, повернувся у стані алкогольного сп'яніння. Пізніше сталося зґвалтування.



Суд у підсумку призначив чоловікові п'ять років позбавлення волі.

Раніше судимого чоловіка ув'язнили на п'ять років за зґвалтування волинянки.

