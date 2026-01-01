В Україні продовжує дешевшати морква





Причиною такої ситуації, на думку експертів, стала доволі тепла погода, що, своєю чергою, сприяє погіршенню якості цієї продукції у сховищах. У результаті фермери намагаються якомога швидше збувати моркву невисокої якості, що, звичайно, не могло не позначитися на ціновій ситуації на ринку.



Сьогодні морква надходить у продаж по 6–12 грн/кг ($0,14–0,27/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Понижувальний ціновий тренд у цьому сегменті виробники пов’язують зі зростанням пропозиції моркви на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги. При цьому доволі значною залишається пропозиція некондиційних коренеплодів, що також тисне на ціни якісної продукції.



Варто зазначити, що на сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому на 72% нижчі, ніж у першій декаді березня 2025 року.

В Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зниження відпускних цін на моркву, повідомляють аналітики проєкту EastFruit

