Що заборонено святити на Великдень
Сьогодні, 05:17
Великдень — одне з найсвітліших свят християнства, коли віряни йдуть до церкви з великодніми кошиками, щоб освятити їжу. Та не всі знають, що має бути в кошику, а що краще залишити вдома.
Освячення — це не просто традиція, а глибоко символічний акт, тож важливо робити його з розумінням і повагою, передає ТСН.
На Великдень не можна святити:
- кров’яну ковбасу
- спиртні напої
- соки та солодкі води
- фрукти
- гроші
- коштовності
У деяких регіонах України до великоднього кошика можуть додаватися інші складові, як-от горіхи, сухофрукти, риба й інші. Однак основні продукти залишаються сталими у великодньому кошику.
Крім продуктів, у кошик потрібно покласти великодню свічку, яка символізує світло та воскресіння. Запалюють свічки в храмі під час богослужіння або потім на вулиці — під час освячення великодніх кошиків вірян.
Викидати освячені продукти не можна, краще надлишок віддати на милостиню.
Нагадаємо, через різні календарні системи католики та православні часто святкують Великдень (Воскресіння Христове) в різні дні, і 2026 рік не стане винятком.
У західній традиції, якої дотримуються римсько-католицька церква та більшість протестантських громад, Великдень припадає на неділю, 5 квітня 2026 року. Дата визначається за григоріанським календарем: це перша неділя після повні, що настає після весняного рівнодення.
Православні християни обчислюють Великдень за юліанським (новоюліанським) календарем. Через розбіжності між юліанським і григоріанським календарями, а також особливі церковні правила, 2026 року православний Великдень святкуватиметься в неділю, 12 квітня — на цілий тиждень пізніше, ніж у католиків.
Вибір редактора
Останні новини
Що заборонено святити на Великдень
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 15 березня
Сьогодні, 01:30
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Ірані назвали Україну законною ціллю через допомогу Ізраїлю дронами
14 березня, 23:19