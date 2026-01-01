Що заборонено святити на Великдень





Освячення — це не просто традиція, а глибоко символічний акт, тож важливо робити його з розумінням і повагою, передає



На Великдень не можна святити:



- кров’яну ковбасу



- спиртні напої



- соки та солодкі води



- фрукти



- гроші



- коштовності



У деяких регіонах України до великоднього кошика можуть додаватися інші складові, як-от горіхи, сухофрукти, риба й інші. Однак основні продукти залишаються сталими у великодньому кошику.



Крім продуктів, у кошик потрібно покласти великодню свічку, яка символізує світло та воскресіння. Запалюють свічки в храмі під час богослужіння або потім на вулиці — під час освячення великодніх кошиків вірян.



Викидати освячені продукти не можна, краще надлишок віддати на милостиню.



Нагадаємо, через різні календарні системи католики та православні часто святкують Великдень (Воскресіння Христове) в різні дні, і 2026 рік не стане винятком.



У західній традиції, якої дотримуються римсько-католицька церква та більшість протестантських громад, Великдень припадає на неділю, 5 квітня 2026 року. Дата визначається за григоріанським календарем: це перша неділя після повні, що настає після весняного рівнодення.



Православні християни обчислюють Великдень за юліанським (новоюліанським) календарем. Через розбіжності між юліанським і григоріанським календарями, а також особливі церковні правила, 2026 року православний Великдень святкуватиметься в неділю, 12 квітня — на цілий тиждень пізніше, ніж у католиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію