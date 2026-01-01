На Волині вогонь із сухої трави перекинувся на будівлі

Волинські вогнеборці мають суттєво більше роботи через паліїв сухої трави. На Ковельщині вогонь із сухостою перекинувся на будівлі.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області."Як вам спатиметься цієї ночі, палії? Чи бодай трохи гризтиме сумління за спалене довкола? А картина вечора така.На Ковельщині у селі Світле вогонь із сухостою перекинувся на будівлі. Рятувальники вже гасили не лише траву - відбивали полум’я від чиїхось стін". - йдетсья у дописі.Палаючі горизонти також було видно між селами Навіз і Сокіл у Рожищенській громаді. Горіло й поблизу Гути-Камінської. Пожежі приборкано.Увечері на лінію 101 надходили нові дзвінки: 19:42, 19:45, 20:03. Горіло у Турійській, Луківській і Смідинській громадах на Ковельщині.