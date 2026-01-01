На Волині за місяць знову «підскочили» ціни на продукти

За останній місяць, як і в попередні, на споживчих ринках Волині знову фіксують зростання цін на овочі та фрукти.Загалом за місяць вартість харчових продуктів збільшились на 1,2%, повідомили в управлінні статистики, - про це повідомляє, посилаючись на обласне управління статистики.У лютому овочі здорожчали на 12,2%, фрукти — на 8,7%. Також на Волині зросла ціна на масло (+6,4%), яйця (+4,3%), риба та продукти з риби (+2%), хліб (+1,3%), соняшникова олія (+1,3%), макаронні вироби (+1%) та молоко (+0,7%).Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках за останній місяць зменшилася ціна м'ясота м'ясопродукти (-3%), кисломолочна продукція, сири (-1,4%) і цукор (-1,4%).Довідково: як раніше розповів заступник директора обласного департаменту економіки, збільшення ціни на овочі та фрукти — прогнозоване і планове. Це пов'язано із вартістю зберігання продуктів і відключеннями електроенергі.