Волинські патрульні зупинили водія-порушника, а потім супроводжували його. ВІДЕО

На Волині патрульні поліцейські зупинили водія, який перевищив швидкість, але потім організували для нього супровід.Причиною порушення стала підозра на інсульт у дружини водія. Керманич поспішав до лікарні. Відтак копи допомогли, організувавши супровід, - повідомляють у патрульній поліції Волині.Днями під час контролю швидкісного режиму на автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк патрульні Максим Філюк та Андрій Хлопусь зупинили автомобіль за порушення ПДР. Та за мить зрозуміли: причина поспіху — зовсім не байдужість до правил.Схвильований водій розповів, що в його дружини підозра на інсульт, і він намагається якнайшвидше доправити її до лікарні.Оцінивши ситуацію, патрульні супроводили автомобіль до медичного закладу та допомогли транспортувати жінку до лікарів."Ми щиро сподіваємося, що із жінкою все буде добре, і бажаємо якнайшвидшого одужання. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у дописі.