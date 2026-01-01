Волинські патрульні зупинили водія-порушника, а потім супроводжували його. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
На Волині патрульні поліцейські зупинили водія, який перевищив швидкість, але потім організували для нього супровід.
Причиною порушення стала підозра на інсульт у дружини водія. Керманич поспішав до лікарні. Відтак копи допомогли, організувавши супровід, - повідомляють у патрульній поліції Волині.
Днями під час контролю швидкісного режиму на автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк патрульні Максим Філюк та Андрій Хлопусь зупинили автомобіль за порушення ПДР. Та за мить зрозуміли: причина поспіху — зовсім не байдужість до правил.
Схвильований водій розповів, що в його дружини підозра на інсульт, і він намагається якнайшвидше доправити її до лікарні.
Оцінивши ситуацію, патрульні супроводили автомобіль до медичного закладу та допомогли транспортувати жінку до лікарів.
"Ми щиро сподіваємося, що із жінкою все буде добре, і бажаємо якнайшвидшого одужання. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Причиною порушення стала підозра на інсульт у дружини водія. Керманич поспішав до лікарні. Відтак копи допомогли, організувавши супровід, - повідомляють у патрульній поліції Волині.
Днями під час контролю швидкісного режиму на автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк патрульні Максим Філюк та Андрій Хлопусь зупинили автомобіль за порушення ПДР. Та за мить зрозуміли: причина поспіху — зовсім не байдужість до правил.
Схвильований водій розповів, що в його дружини підозра на інсульт, і він намагається якнайшвидше доправити її до лікарні.
Оцінивши ситуацію, патрульні супроводили автомобіль до медичного закладу та допомогли транспортувати жінку до лікарів.
"Ми щиро сподіваємося, що із жінкою все буде добре, і бажаємо якнайшвидшого одужання. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Волинські патрульні зупинили водія-порушника, а потім супроводжували його. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
